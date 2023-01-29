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Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции

Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялись учебно-методические сборы с группой личного состава Военной дорожной полиции.
Армия
29 января 2023 г. 13:33
Проведены учебно-методические сборы с личным составом Военной дорожной полиции

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялись учебно-методические сборы с группой личного состава Военной дорожной полиции.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На учебно-методических сборах были проведены просветительские беседы на тему соблюдения водителями правил дорожного движения, требований приказов по обеспечению безопасности движения, а также проверки технического состояния автотранспортных средств воинских частей гарнизона, их использования по назначению и правильного составления дорожной документации.

До сведения военнослужащих были доведены требования и указания руководства Министерства обороны, даны рекомендации по правильной и качественной организации службы.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями по организации совместной деятельности с соответствующими государственными структурами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi yol polisinin şəxsi heyəti ilə təlim-metodiki toplantı keçirilib

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