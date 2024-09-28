О нас

Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Нахчывана

Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Нахчывана С подразделениями специального назначения Отдельной Общевойсковой Армии проведены тактико-специальные учения на тему «Внезапная атака на объект противника в ночных условиях».
Армия
28 сентября 2024 г. 14:08
Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Нахчывана

С подразделениями специального назначения Отдельной Общевойсковой Армии проведены тактико-специальные учения на тему «Внезапная атака на объект противника в ночных условиях».

Как отмечает Report, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, действия, которые предстояло выполнить в соответствии с планом, были уточнены на карте.

"Спецназ в условиях ограниченной видимости проник вглубь условного противника и выполнил задачи по заманиванию в засаду, совершению налёта и другие учебно-боевые задачи. В соответствии с установленным нормативом времени спецназом была взята высота, а мобильные группы тем временем продолжали вести действия по организации круговой обороны и охраны для занятия очередной господствующей высоты", - подчеркивается в информации.

В ходе учений также отработана эвакуация раненых и доставка боеприпасов снабженческо-эвакуационными группами.

"Задачи, поставленные на тактико-специальных учениях, в ходе которых применен опыт, обретенный во время успешных боевых операций Азербайджанской Армии, выполнены с высоким профессионализмом и умением, все поставленные цели были достигнуты", - отмечает Минобороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Special Forces Units of combined arms army conduct tactical-special exercise
Версия на азербайджанском языке Xüsusi təyinatlılar təlimdə gecə şəraitində düşmən obyektinə qəfil basqın ediblər

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi