Проведены тактико-специальные учения с подразделениями спецназа Нахчывана

Как отмечает Report, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, действия, которые предстояло выполнить в соответствии с планом, были уточнены на карте.

"Спецназ в условиях ограниченной видимости проник вглубь условного противника и выполнил задачи по заманиванию в засаду, совершению налёта и другие учебно-боевые задачи. В соответствии с установленным нормативом времени спецназом была взята высота, а мобильные группы тем временем продолжали вести действия по организации круговой обороны и охраны для занятия очередной господствующей высоты", - подчеркивается в информации.

В ходе учений также отработана эвакуация раненых и доставка боеприпасов снабженческо-эвакуационными группами.

"Задачи, поставленные на тактико-специальных учениях, в ходе которых применен опыт, обретенный во время успешных боевых операций Азербайджанской Армии, выполнены с высоким профессионализмом и умением, все поставленные цели были достигнуты", - отмечает Минобороны.