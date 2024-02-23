Проведены тактические учения с участием отряда боевых кораблей и судов обеспечения

В соответствии с планом подготовки на 2024 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактические учения с участием отряда боевых кораблей и судов обеспечения ВМС.

В соответствии с планом подготовки на 2024 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактические учения с участием отряда боевых кораблей и судов обеспечения ВМС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, суда, покинувшие пункт базирования по сигналу тревоги, осуществили практические действия для выполнения боевых задач по охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В ходе учений выполнены задачи по задержанию и досмотру плывущего судна, выполнению патрулирования в районах пролегания нефтегазопровода, организации корабельными тактическими группами подводной противодиверсионной обороны при стоянке на якоре, осуществлению совместного плавания при переходе морем в район назначения, уничтожению надводных и воздушных целей условного противника.

Основной целью учений является отработка совместных действий командиров и штабных офицеров в случае возникновения угрозы в наших территориальных водах, а также совершенствование знаний и навыков управления подразделениями в бою.

В тактических учениях задействованы 26 единиц кораблей ВМС и 450 человек личного состава.