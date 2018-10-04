 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Проведены тактические учения ракетных и артиллерийских подразделений - ВИДЕО

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, в различных учебных центрах проведены тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы.

    Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi