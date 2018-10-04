Проведены тактические учения ракетных и артиллерийских подразделений - ВИДЕО

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, в различных учебных центрах проведены тактические учения ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе учений, проведенных в ночное и дневное время с целью усовершенствования боевых навыков подразделений, были выполнены боевые стрельбы.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.