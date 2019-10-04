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Проведено занятие на тему "Организация питания в полевых условиях"

Проведено занятие на тему "Организация питания в полевых условиях"

В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, Продовольственная служба Управления тыла Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны провела с начальниками продовольственных служб видов войск, воинских объединений, соединений и частей показательное занятие на тему "Организация питания в полевых условиях".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану занятия, были практически продемонстрированы способы развертывания продовольственных пунктов на местности, приготовления блюд в полевых условиях, выпечки хлеба, организации питания военнослужащих, а также разъяснен порядок правильного ведения и хранения учетных документов.

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