Проведена встреча военно-медицинских специалистов Азербайджана и США

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Делегация военно-медицинских специалистов Европейского командования Вооруженных сил США посетила Азербайджан для проведения обмена опытом с военными фельдшерами Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в рамках визита между военно-медицинскими специалистами Азербайджана и США состоялись обсуждения по вопросам проведения полевых учений по оказанию военно-медицинской помощи, скорого медицинского вмешательства, оценки боевой травмы и эвакуации, продолжительного военно-медицинского вмешательства, в том числе массовой эвакуации людей при применении оружия массового уничтожения, распределения раненных и их эвакуации для оказания на более высоком уровне военно-медицинской помощи и другим темам.