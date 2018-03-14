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    Проведен смотр задействованного в учениях вооружения и военной техники Ракетных и Артиллерийских Войск Азербайджанской Армии - ВИДЕО

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, и руководство министерства провели смотр привлеченного к учениям вооружения и военной техники Ракетных и Артиллерийских Войск и встретились с личным составом.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    Министр обороны проверил подготовку боевых расчетов и дал соответствующие указания в связи с более эффективным применением ракетно-артиллерийских установок разного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов, которые в ходе учений будут выполнять боевые задачи.

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