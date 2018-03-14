Проведен смотр задействованного в учениях вооружения и военной техники Ракетных и Артиллерийских Войск Азербайджанской Армии - ВИДЕО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, и руководство министерства провели смотр привлеченного к учениям вооружения и военной техники Ракетных и Артиллерийских Войск и встретились с личным составом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Министр обороны проверил подготовку боевых расчетов и дал соответствующие указания в связи с более эффективным применением ракетно-артиллерийских установок разного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов, которые в ходе учений будут выполнять боевые задачи.