Проведен основной этап широкомасштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой - ВИДЕО

Выполнен этап боевой стрельбы широкомасштабных оперативно-тактических учений с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений, проводимых под руководством министра обороны согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По замыслу учений, войска с применением вооружения и военной техники отработали учебно-боевые задачи по организации и проведению контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения стратегически выгодными районами и рубежами на освобожденных территориях.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, передовые, обходящие отряды выполнили задачи по организации слаженности действий во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

На учениях основное внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия проходили на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Во время проведения подразделениями боевых стрельб и маневра огнем основное внимание обращалось на выполнение тактических задач с применением современного вооружения и военной техники.