Прошло мероприятие, посвященное памяти Ази Асланова

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Аллее шехидов при организационной поддержке министерства обороны у памятника дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова прошло мероприятие, посвященное памяти героя.

Как сообщает Report, участники мероприятия возложили венки и цветы к комплексу, почтили память генерала.

Выступивший начальник Управления морально-психологической подготовки и связи с общественностью минобороны, генерал-майор Расим Алиев отметил, что героический жизненный путь великого сына нашего народа Ази Асланова служит примером для каждого гражданина страны. По его словам, общенациональный лидер Гейдар Алиев неоднократно отмечал исключительную роль Ази Асланова в нашей военной истории и заявил о подписании ряда распоряжений для увековечения имени героя. "Это внимание продолжается также президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым", - сказал Р.Алиев.

Присутствующий на мероприятии внук А.Асланова Эмин Асланов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и руководству минобороны за оказанные внимание и заботу.

Память героя также почтили в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил. Мероприятие прошло при организационной поддержке Центрального дома офицеров имени Ази Асланова.

Церемония завершилась концертной программой творческого коллектива Центрального дома офицеров.

Аналогичные мероприятия также прошли в Доме-музее Ази Асланова при организационной поддержке Дома офицеров Лянкяранского гарнизона и Военном лицее имени Дж.Нахчыванского.

Курсанты лицея почтили память Ази Асланова, придя в Аллею шехидов. Они заявили, что гордятся таким отважным героем, как Ази Асланов.