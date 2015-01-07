Прошли учения сил противовоздушной обороны

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня в целях проверки готовности Вооруженных сил к новому учебному году, согласно приказу министра обороны, генерала-полковника Закира Гасанова, внезапным сигналом тревоги были приведены в боевую готовность силы и средства военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой министерства обороны.

Исполнение боевого задания войсками сил противовоздушной обороны было реализовано в учебном центре. Здесь использовали зенитно-ракетные комплексы "Osa" 9A33BM-3.

Согласно сценарию учений, должны были объявить слежку за нарушившим воздушное пространство условным врагом и при выполнении учебно-боевого задания ракетными ударами уничтожить летающие в виде групп на низкой высоте цели небольших объемов.

Поставленные цели были успешно выполнены. Боевая готовность, умение и взаимная деятельность личного состава получили высокую оценку руководства министерства обороны.