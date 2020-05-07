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Состоялись учения подразделений спецназа Азербайджанской армии - ВИДЕО

Прошли учения подразделений спецназа Азербайджанской армии - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, состоялись тактико-специальные учения подразделений специального назначения.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе учений группы спецназа отработали действия по организации засады в глубине обороны условного противника и захвату в подходящий для штурма момент его командного пункта и объекта военного назначения. 

Особое внимание было уделено организации скрытного передвижения и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Затем спецназовцы продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя.

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