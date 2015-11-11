Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Прошли летно-тактические учения боевых вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, учениями руководил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

В учениях также принял участие первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

Во время учений военные пилоты выполнили нормативные задания по выявлению различных объектов условного врага, движущейся и недвижимой бронетехники и других целей.

В то же время была проверена готовность наземных служб по размещению авиационной техники на резервных и оперативных аэродромах.

Затем выполнили действия по уничтожению различных целей путем применения авиационных ракет.

Данные министром обороны задания были успешно выполнены экипажами вертолетов, результаты боевой стрельбы получили высокую оценку.