Проведена заключительная конференция учений с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Центре военных игр Вооруженных cил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии проведена заключительная планирующая конференция командно-штабных учений "Eternity-2019" при компьютерной поддержке.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.