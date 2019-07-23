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Проведена заключительная конференция учений с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

Прошла конференция с участием военных Азербайджана, Турции и Грузии

В Центре военных игр Вооруженных cил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии проведена заключительная планирующая конференция командно-штабных учений "Eternity-2019" при компьютерной поддержке.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.

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