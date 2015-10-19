​Проходят мероприятия по случаю 160-летия генерала Самед бека Мехмандарова

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ По приказу министра обороны Закира Гасанова создан Организационный комитет по случаю 160-летия генерала Самед бека Мехмандарова.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На первом заседании Оргкомитета обсудили задачи, стоящие перед подразделениями, военными частями Вооруженных сил, коснулись мероприятий, проводимых в учебных заведениях специального назначения.

Согласно плану мероприятий, подготовленных с учетом предложений министерства образования и министерства культуры и туризма, в гарнизонах, учебных заведениях специального назначения, военных подразделениях и частях, а также культурно-просветительских учреждениях с участием военнослужащих и гражданского населения пройдут научно-практические конференции, юбилеи, конкурсы-соревнования, викторины, фотовыставки и т.п.

В Вооруженных силах приступили к проведению мероприятий, которые продлятся до конца года.