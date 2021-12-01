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В Баку прощаются с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета

В Баку прощаются с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета Началась церемония прощания с 14 военнослужащими, погибшими накануне в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Армия
1 декабря 2021 г. 12:07
В Баку прощаются с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
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Началась церемония прощания с 14 военнослужащими, погибшими накануне в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Как сообщает Report, церемония проходит в спортивном комплексе "Серхедчи" ГПС в Баку.

В церемонии принимают участие официальные лица, члены семей погибших и представители общественности.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате трагедии погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHelikopter qəzasında həlak olan hərbi qulluqçularla vida mərasimi keçirilir

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