Продолжаются совместные учения Сокол ТурАз 2018 - ВИДЕО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2018", продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений выполняются задачи по взаимодействию военно-воздушных сил двух стран во время совместных операций, изучению возможностей боевого слаживания, уничтожению наземных целей условного противника нанесением ударов с воздуха и другие задания.