Продолжаются совместные учения Сокол ТурАз 2018 - ВИДЕО

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2018", продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В ходе учений выполняются задачи по взаимодействию военно-воздушных сил двух стран во время совместных операций, изучению возможностей боевого слаживания, уничтожению наземных целей условного противника нанесением ударов с воздуха и другие задания.
Samirə AbdullayevaАвтор новости