О нас

Продолжаются совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Продолжаются совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих Продолжаются совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих.
Армия
5 декабря 2022 г. 19:00
Продолжаются совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Продолжаются совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, военнослужащие двух братских стран выполнили плановые задачи на очередном этапе учений, которые прошли 5 декабря.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар 5 декабря прибыл в Азербайджан для наблюдения за совместными учениями.

Согласно сценарию учений, подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə təlimləri davam edir

Другие новости из категории

Начался визит Хулуси Акара в Азербайджан
Начался визит Хулуси Акара в Азербайджан
5 декабря 2022 г. 18:13
Хулуси Акар понаблюдает за ходом совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих
Хулуси Акар понаблюдает за ходом совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих
5 декабря 2022 г. 13:53
Министр национальной обороны Турции посетит Азербайджан
Министр национальной обороны Турции посетит Азербайджан
5 декабря 2022 г. 11:29
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
SIPRI: Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос в 2021 году на 1,9%
SIPRI: Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос в 2021 году на 1,9%
5 декабря 2022 г. 07:58
Военнослужащий армии Азербайджана погиб от огнестрельного ранения
ФотоВоеннослужащий армии Азербайджана погиб от огнестрельного ранения
4 декабря 2022 г. 19:41
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
4 декабря 2022 г. 15:00
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
4 декабря 2022 г. 10:11
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi