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Продолжаются поиски пропавших без вести в Лачыне солдат армии Азербайджана

Продолжаются поиски пропавших без вести в Лачыне солдат армии Азербайджана Продолжаются поиски военнослужащих срочной действительной службы армии Азербайджана Мамедова Фарида Аждар оглу и Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачынского района.
Армия
9 марта 2022 г. 09:47
Продолжаются поиски пропавших без вести в Лачыне солдат армии Азербайджана

Продолжаются поиски военнослужащих срочной действительной службы армии Азербайджана Мамедова Фарида Аждар оглу и Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачынского района.

Как стало известно Report, несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной и труднопроходимой местности проводятся поисковые мероприятия с целью обнаружения военнослужащих.

Отметим, что по данным Министерства обороны на 5 марта, военнослужащие срочной действительной службы армии Азербайджана - солдат Мамедов Фарид Аждар оглу и солдат Абдуллаев Фирдовси Маис оглу, перемещаясь с одной боевой позиции в Лачынском районе на другую, сбились с пути из-за резкой смены погодных условий и метели.

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Версия на английском языке Search for missing Azerbaijani soldiers in Lachin continues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Laçında itkin düşən əsgərlərinin axtarışı davam edir

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