Продолжаются поиски пропавших без вести в Лачыне солдат армии Азербайджана

Продолжаются поиски военнослужащих срочной действительной службы армии Азербайджана Мамедова Фарида Аждар оглу и Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачынского района.

Продолжаются поиски военнослужащих срочной действительной службы армии Азербайджана Мамедова Фарида Аждар оглу и Абдуллаева Фирдовси Маис оглу, пропавших без вести в направлении Лачынского района.

Как стало известно Report, несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной и труднопроходимой местности проводятся поисковые мероприятия с целью обнаружения военнослужащих.

Отметим, что по данным Министерства обороны на 5 марта, военнослужащие срочной действительной службы армии Азербайджана - солдат Мамедов Фарид Аждар оглу и солдат Абдуллаев Фирдовси Маис оглу, перемещаясь с одной боевой позиции в Лачынском районе на другую, сбились с пути из-за резкой смены погодных условий и метели.