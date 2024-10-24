Минобороны: Продолжаются очередные учебные сборы с военнообязанными

В воинских частях азербайджанской армии продолжаются очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

В воинских частях азербайджанской армии продолжаются очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сборы проводятся в соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные обеспечиваются военной формой и другими видами обеспечения. С военнослужащими проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила безопасности, а также проводятся занятия по строевой подготовке.

В рамках сборов будут выполнены различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки военнослужащих, улучшения их практических навыков, а также развития знаний и умений.