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Минобороны: Продолжаются очередные учебные сборы с военнообязанными

Минобороны: Продолжаются очередные учебные сборы с военнообязанными В воинских частях азербайджанской армии продолжаются очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.
Армия
24 октября 2024 г. 18:41
Минобороны: Продолжаются очередные учебные сборы с военнообязанными

В воинских частях азербайджанской армии продолжаются очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сборы проводятся в соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные обеспечиваются военной формой и другими видами обеспечения. С военнослужащими проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила безопасности, а также проводятся занятия по строевой подготовке.

В рамках сборов будут выполнены различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки военнослужащих, улучшения их практических навыков, а также развития знаний и умений.

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Версия на английском языке Another training session for reservists underway in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hərbi vəzifəlilərin növbəti təlim toplanışı davam edir

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