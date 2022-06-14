Продолжается подготовка танковых подразделений армии Азербайджана

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, танковыми подразделениями азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, танковыми подразделениями азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, танковые экипажи усовершенствовали свои навыки управления боевыми машинами.

В упражнениях по огневой подготовке были успешно выполнены задачи по уничтожению целей.