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Президент ОАЭ посетил стенд Азербайджана на IDEX-2025 в Абу-Даби

Президент ОАЭ посетил стенд Азербайджана на IDEX-2025 в Абу-Даби Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян посетил стенд холдинга "Азерсилах" на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
Армия
19 февраля 2025 г. 17:55
Президент ОАЭ посетил стенд Азербайджана на IDEX-2025 в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян посетил стенд холдинга "Азерсилах" на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Глава ведомства Вугар Мустафаев рассказал президенту ОАЭ о продукции азербайджанского оборонпрома.

Позже министр обороны Италии Гуидо Крозетто ознакомился с оборонной продукцией Азербайджана. Министру также была предоставлена подробная информация о местной продукции.

Международная оборонная выставка IDEX-2025 продлится до 21 февраля.

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Версия на английском языке ФотоUAE President reviews Azerbaijan’s defense products at IDEX 2025
Версия на азербайджанском языке ФотоBƏƏ Prezidenti Azərbaycanın istehsal etdiyi hərbi məhsullarla tanış olub

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