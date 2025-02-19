Президент ОАЭ посетил стенд Азербайджана на IDEX-2025 в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян посетил стенд холдинга "Азерсилах" на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.
Глава ведомства Вугар Мустафаев рассказал президенту ОАЭ о продукции азербайджанского оборонпрома.
Позже министр обороны Италии Гуидо Крозетто ознакомился с оборонной продукцией Азербайджана. Министру также была предоставлена подробная информация о местной продукции.
Международная оборонная выставка IDEX-2025 продлится до 21 февраля.