Президент ОАЭ посетил стенд Азербайджана на IDEX-2025 в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян посетил стенд холдинга "Азерсилах" на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян посетил стенд холдинга "Азерсилах" на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Глава ведомства Вугар Мустафаев рассказал президенту ОАЭ о продукции азербайджанского оборонпрома.

Позже министр обороны Италии Гуидо Крозетто ознакомился с оборонной продукцией Азербайджана. Министру также была предоставлена подробная информация о местной продукции.

Международная оборонная выставка IDEX-2025 продлится до 21 февраля.