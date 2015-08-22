Президент Ирана представил новую баллистическую ракету

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани представил новую иранскую баллистическую ракету ближнего радиуса действия. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ракета была представлена в ходе празднования дня оборонной промышленности страны сегодня.

Ракета под названием Fateh ("Победитель") 313 с радиусом действия 500 км оборудована более продвинутыми сенсорами иранской разработки, чем предыдущие модели.

По информации местных СМИ, ракета ранее была протестирована и успешно поразила цели. Ожидается, что Fateh 313 вскоре поступит в массовое производство.