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Президент Ильхам Алиев назначил на новые должности двух генерал-майоров

Президент Ильхам Алиев назначил на новые должности 2-х генерал-майоров

Распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генерал-майор Намиг Поладов и генерал-майор Мубариз Рзаев назначены соответственно на должности начальников Управления оборонной промышленности Министерства обороны и Учебно-тренировочного центра Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

19 декабря первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыгов представил личному составу военнослужащих, назначенных на должности. Начальник Генерального штаба доведя до личного состава задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую армию, дал рекомендации в связи с более плодотворной организацией служебной деятельности.

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