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    Президент Азербайджана принял участие в презентации БПЛА "Zərbə"

    Аппараты производятся на предприятии AZAD Sistemlər

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась презентация беспилотного летательного аппарата «Zərbə», обладающего современной разведывательной базой элементов и тактической разрушительной атакующей системой, изготовленного на предприятии "AZAD Sistemlər" Производственного объединения «Şərq» министерства оборонной промышленности.

    Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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