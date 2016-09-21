Президент Азербайджана принял участие в презентации БПЛА "Zərbə"

Аппараты производятся на предприятии "AZAD Sistemlər"

21 сентября, 2016 10:40

https://report.az/storage/news/a732dec90cd1635567c711bb73c3b857/2e0a42c7-04be-4a44-84b5-24d5c6c85579_292.jpg Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась презентация беспилотного летательного аппарата «Zərbə», обладающего современной разведывательной базой элементов и тактической разрушительной атакующей системой, изготовленного на предприятии "AZAD Sistemlər" Производственного объединения «Şərq» министерства оборонной промышленности. Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.