Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 160-летнего юбилея генерала Самед бека Мехмандарова

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 160-летнего юбилея генерала Самед бека Мехмандарова.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в 2015 году исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося военного деятеля, военного министра Азербайджанской Демократической Республики, генерала Самед бека Садыг бек оглу Мехмандарова.

Генерал Самед бек Мехмандаров высоким профессионализмом на полях боя и безграничной преданностью офицерской чести вписал незабываемые страницы в военную летопись азербайджанского народа. При образовании Азербайджанской Демократической Республики результатом именно его деятельности стали осуществление процесса строительства армии целиком на национальной основе, умелое направление военного потенциала и достойная организация в конкретных исторических условиях территориальной целостности, военной безопасности страны.

Учитывая значение воспитания молодого поколения в соответствии с идеологией азербайджанства, в духе любви к Родине, в целях обеспечения проведения на государственном уровне 160-летнего юбилея генерала Самед бека Мехмандарова, которому принадлежат исключительные заслуги перед азербайджанским народом, глава государства поручил министерству обороны Азербайджанской Республики совместно с министерством образования и министерством культуры и туризма подготовить и осуществить план мероприятий относительно юбилея выдающегося военного деятеля.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.