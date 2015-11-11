Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке Н-ской воинской части ВВС минобороны

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке Н-ской воинской части Военно-воздушных сил министерства обороны.

Как сообщает Report, министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт главе государства, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом военного городка. Было сообщено, что на территории построены столовая и казарма для солдат, ангары, учебно-тренировочный класс, медицинский пункт. На территории воинской части созданы здание для караула, командный пункт, котельная, электрическая подстанция. Строительные работы здесь были начаты в апреле 2014 года. На территории проведена широкая работа по благоустройству и озеленению, созданы уголки для отдыха солдат и офицеров.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в солдатской столовой.

Затем верховный главнокомандующий побывал в солдатском общежитии. В фойе общежития создан фотостенд, отражающий встречи великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева с солдатами и офицерами. До внимания главы государства было доведено, что вся территория полностью охраняется и находится под контролем. При входе на территорию посторонних лиц установленные специальные камеры направляются в ту сторону и автоматически срабатывает сигнализация. Идеологическая, бытовая комнаты и спальни в общежитии обустроены на самом современном уровне. В общежитии имеются вещевые склады, баня и другие необходимые помещения.

Условия, созданные в военном городке Н-ской воинской части Военно-воздушных сил министерства обороны, еще раз подтверждают, что по мере роста экономической мощи Азербайджанского государства реализуются важные проекты по модернизации военной сферы, улучшению условий службы солдат и офицеров, глубокому освоению ими секретов военного дела.

Президент Ильхам Алиев был также проинформирован о техническом парке. Имеющаяся здесь современная техника способна выполнять боевые задания на высоком уровне. В парке также функционируют пункты технического обслуживания и ремонта техники, заправочный пункт.

Затем Верховный главнокомандующий осмотрел ракетный склад воинской части. Глава государства провел смотр зенитно-ракетной бригады S-300 PMU-2 Favorit, ознакомился с практической деятельностью и боевым дежурством личного состава.

Президент Ильхам Алиев был также проинформирован о складах, ракетах и технике, предусмотренной для перевозки ракет на боевые позиции.

Глава государства осмотрел обломки армянского беспилотного летательного аппарата X-55, уничтоженного 15 сентября этого года нашими военнослужащими на Агдамском направлении фронта.

Верховный главнокомандующий был проинформирован о ряде видов военной техники Военно-воздушных сил министерства обороны.

Было сообщено, что пункт управления боем также оснащен самым современным военным оборудованием.

Глава государства ознакомился с учебно-тренировочным комплексом. В комплексе проверяются организация боевого дежурства, навыки работы личного состава с боевой техникой.

Затем президент Азербайджана, верховный главнокомандующий побывал на стартовых позициях ракет, осмотрел здесь пусковые установки.

Работа, проделанная в военном городке Н-ской воинской части Военно-воздушных сил министерства обороны, еще раз демонстрирует военную мощь нашей страны. В целом, за последние годы материально-техническая база нашей армии еще более укрепилась. Благодаря принятым мерам по наращиванию мощи наших Вооруженных сил сегодня азербайджанская армия с точки зрения материально-технического оснащения и боеспособности является одной из сильнейших армий не только региона, но и мира. Наша армия оснащена самым современным вооружением, техникой, оборудованием. Азербайджанская армия по приказу верховного главнокомандующего Ильхама Алиева способна выполнить на высоком уровне любое боевое задание.