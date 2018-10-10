Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

"Наряду с этим, мы, конечно, наращиваем и будем наращивать свою военную мощь. Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе, это показывают международные рейтинги, жизнь, об этом свидетельствуют наши военные успехи. В то же время в этом году в Баку дважды были проведены грандиозные военные парады, на которых наша военная мощь была продемонстрирована как народу, так и всему миру. Сегодня Азербайджанская армия оснащена самыми современными оружием и техникой. Этот процесс продолжается. Мы и впредь будем приобретать самую современную военную технику, подписываются новые контракты", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что на основе контрактов, подписанных в прежние годы, в страну поставляется "самое современное оружие, часть которого была показана на военных парадах, а часть – нет".

"Можно сказать, что сегодня мы полностью обеспечили свой военный потенциал с точки зрения материально-технического оснащения. Отныне мы намерены приобретать только самую современную технику и оружие, и число стран, желающих продать нам эту технику, растет. С этим вопросом и без того нет никаких трудностей. По сравнению с предыдущими годами сегодня мы делаем выбор, а не привязаны к какому-либо одному поставщику. Поэтому сегодня мы приобретаем продукцию военного назначения у многих стран", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что в этом году в Баку успешно была проведена третья выставка оборонной промышленности, а свою продукцию продемонстрировали многие ведущие компании. "Азербайджан показал свой военно-технический потенциал. Сегодня мы успешно развиваемся в деле производства военной техники. В Азербайджане производится продукция военного назначения более тысячи наименований. У нас есть новые планы, связанные с производством военной техники, боеприпасов, и мы претворим их в жизнь. Словом, сегодня военный потенциал нашей страны находится на самом высоком уровне. Боеспособность нашей армии также находится на высоком уровне. Наша армия показала, продемонстрировала это и на поле боя", - отметил глава азербайджанского государства.