​Президент Азербайджана наградил группу военнослужащих

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу высшего воинского звания "генерал-майор".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, полковнику Зауру Гасым оглу Абдуллаеву и полковнику Сахавету Ибрагим оглу Салманову присвоено звание "генерал-майор".

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу медалью "За военные заслуги".

Согласно распоряжению, за отличие в исполнении служебных обязанностей и выполнение поставленных задач медалью "За военные заслуги" награждены нижеследующие военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу:

Ахмедов Асеф Музаффар оглу - полковник

Алиев Фикрет Али Сафтар оглу - полковник

Шахвердиев Маил Семинар оглу - полковник

Бабаев Азер Аладдин оглу - полковник-лейтенант

Бахшалиев Зияреддин Рамазан оглу - полковник-лейтенант

Алиев Ильгар Амираслан оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Шаик Бильман оглу - полковник-лейтенант

Рагимов Новруз Мамед оглу - майор.