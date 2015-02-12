​Президент Азербайджана наградил группу военнослужащих

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу высшего воинского звания "генерал-майор".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, полковнику Зауру Гасым оглу Абдуллаеву и полковнику Сахавету Ибрагим оглу Салманову присвоено звание "генерал-майор".
Кроме того, глава государства подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу медалью "За военные заслуги".
Согласно распоряжению, за отличие в исполнении служебных обязанностей и выполнение поставленных задач медалью "За военные заслуги" награждены нижеследующие военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу:
Ахмедов Асеф Музаффар оглу - полковник
Алиев Фикрет Али Сафтар оглу - полковник
Шахвердиев Маил Семинар оглу - полковник
Бабаев Азер Аладдин оглу - полковник-лейтенант
Бахшалиев Зияреддин Рамазан оглу - полковник-лейтенант
Алиев Ильгар Амираслан оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Шаик Бильман оглу - полковник-лейтенант
Рагимов Новруз Мамед оглу - майор.
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