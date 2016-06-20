Представители ВС Азербайджана участвуют на международных мероприятиях

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют на международных мероприятиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с 20 по 24 июня в городе Латина (Италия) проходят исполнительные курсы и курсы НАТО на тему коммуникационных и информационных систем, с 20 по 25 июня в Тулоне (Франция) - курсы MAREVAL (НАТО), с 20 по 30 июня в городе Гельзенкирхен (Германия) проводятся международные курсы по 11 венским документам, с 20 июня по 1 июля - в городе Тбилиси (Грузия) пройдут курсы по управлению обороны в контексте безопасности.