Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ С 7 по 18 марта в городе Гайленкирхен (Германия) проводятся курсы по стрелковому оружию для национальных координаторов, физической безопасности в сфере боеприпасов и управлению ресурсами, а в городе Анкара (Турция) - курсы обмена опытом по управлению личным составом.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в мероприятиях участвуют представители Вооруженных сил Азербайджана.
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