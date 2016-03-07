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    Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

    В Турции проводятся курсы обмена опытом по управлению личным составом

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ С 7 по 18 марта в городе Гайленкирхен (Германия) проводятся курсы по стрелковому оружию для национальных координаторов, физической безопасности в сфере боеприпасов и управлению ресурсами, а в городе Анкара (Турция) -  курсы обмена опытом по управлению личным составом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в мероприятиях участвуют представители Вооруженных сил Азербайджана.

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