Представители общественности навестили военнослужащих

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны годовому плану деятельности, представители общественности побывали в Н-ской воинской части Агдамского района.

По сообщению Report, при организационной поддержке министерства обороны представители Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, Общественного объединения "Международное общество инвалидов" и Центральной научной библиотеки НАНА встретились с личным составом воинской части, ознакомились с их бытовыми условиями.

Участники мероприятия почтили минутой молчания светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов.

После встречи с личным составом библиотеке воинской части были переданы в дар свыше 300 книг. Мероприятие продолжилось литературно-художественными композициями.

После совместного обеда были сделаны фотографии на память.