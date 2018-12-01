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    Представители общественности навестили военнослужащих

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны годовому плану деятельности, представители общественности побывали в Н-ской воинской части Агдамского района.

    По сообщению Report, при организационной поддержке министерства обороны представители Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, Общественного объединения "Международное общество инвалидов" и Центральной научной библиотеки НАНА встретились с личным составом воинской части, ознакомились с их бытовыми условиями.

    Участники мероприятия почтили минутой молчания светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов.

    После встречи с личным составом библиотеке воинской части были переданы в дар свыше 300 книг. Мероприятие продолжилось литературно-художественными композициями.

    После совместного обеда были сделаны фотографии на память. 

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