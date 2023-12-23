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Представители Минобороны побывали в воинских частях на освобожденных территориях

Представители Минобороны побывали в воинских частях на освобожденных территориях Офицеры управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава Министерства обороны побывала в подразделениях Азербайджанской армии, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.
Армия
23 декабря 2023 г. 12:24
Представители Минобороны побывали в воинских частях на освобожденных территориях

По поручению министра обороны группа офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу побывала в подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На встречах с военнослужащими, несущими службу на территории со сложным рельефом, было изучено морально-психологическое состояние личного состава и служебно-бытовые условия военнослужащих, даны ответы на интересующие их вопросы.

C военнослужащими проведены просветительские беседы о приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму, были даны необходимые рекомендации по военной службе.

До сведения личного состава донесены требования соответствующих решений и приказов руководства министерства обороны, в том числе инструкции по повышению бдительности и правила безопасности.

Была высоко оценена морально-психологическая готовность военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin nümayəndələri azad edilmiş ərazilərdəki hərbi bölmələrdə olublar

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