Представители Минобороны побывали в воинских частях на освобожденных территориях

По поручению министра обороны группа офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу побывала в подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
На встречах с военнослужащими, несущими службу на территории со сложным рельефом, было изучено морально-психологическое состояние личного состава и служебно-бытовые условия военнослужащих, даны ответы на интересующие их вопросы.
C военнослужащими проведены просветительские беседы о приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму, были даны необходимые рекомендации по военной службе.
До сведения личного состава донесены требования соответствующих решений и приказов руководства министерства обороны, в том числе инструкции по повышению бдительности и правила безопасности.
Была высоко оценена морально-психологическая готовность военнослужащих.