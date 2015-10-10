Представители министерства обороны Азербайджана примут участие в международных мероприятиях

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Представители вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных мероприятиях. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны.

Азербайджанские военнослужащие с 12 по 17 октября примут участие на курсах по реконструкции и стабилизации после конфликтов, которые пройдут в Бухаресте (Румыния), с 12 по 22 октября - на курсе усовершенствованной военно терминологии в Будапеште (Венгрия).