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    Представители министерства обороны Азербайджана примут участие в международных мероприятиях

    С 12 по 17 октября в городе Бухарест пройдут курсы по реконструкции и стабилизации после конфликтов

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Представители вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных мероприятиях. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны.

    Азербайджанские военнослужащие с 12 по 17 октября примут участие на курсах по реконструкции и стабилизации после конфликтов, которые пройдут в Бухаресте (Румыния), с 12 по 22 октября - на курсе усовершенствованной военно терминологии в Будапеште (Венгрия).  

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