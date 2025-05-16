Представители медслужб министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели встречу в Баку

10:31 В Баку состоялась двусторонняя встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Беларуси на тему "Сотрудничество в сфере военной медицины".

В Баку прошла двусторонняя встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Беларуси на тему "Сотрудничество в сфере военной медицины".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Белорусской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в азербайджанской армии, а также о военно-медицинском обеспечении.

"Делегации двух стран провели подробный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины и по другим темам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.