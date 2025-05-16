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Представители медслужб министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели встречу в Баку

Представители медслужб министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели встречу в Баку 10:31 В Баку состоялась двусторонняя встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Беларуси на тему "Сотрудничество в сфере военной медицины".
Армия
16 мая 2025 г. 10:38
Представители медслужб министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели встречу в Баку

В Баку прошла двусторонняя встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Беларуси на тему "Сотрудничество в сфере военной медицины".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Белорусской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в азербайджанской армии, а также о военно-медицинском обеспечении.

"Делегации двух стран провели подробный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины и по другим темам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Belarusian military medical specialists meet in Baku
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan və Belarus Müdafiə nazirliklərinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib

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