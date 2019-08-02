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Представители команд ознакомились с районом проведения международного конкурса "Кубок моря-2019" - ВИДЕО

Представители команд ознакомились с районом проведения конкурса

2 августа представители команд, участвующих в международном конкурсе "Кубок моря-2019", совершили рекогносцировочный поход в район выполнения упражнений на море.

Как сообщили Report в министерстве обороны, с руководящими составами команд проведены вводный инструктаж по организации и порядку проведения конкурса, мерам безопасности и другим организационным вопросам. 

Определены организации связи и взаимодействия кораблей в море, а также проведены тактические и навигационные расчеты на проведение упражнений конкурса.

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