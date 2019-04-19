Представители азербайджанской армии приняли участие в учениях НАТО

Представители азербайджанской армии приняли участие в многонациональных совместных медицинских учениях "Vigorous Warrior - 2019", проведенных при совместной организации Центра передового опыта НАТО по военной медицине и министерства национальной обороны Румынии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, основной целью учений, проведенных в Учебном центре "Чинку" с участием более 2500 представителей из 39 стран, стало усовершенствование системы медицинского обеспечения, оценка управления, а также отработка правил установления взаимосвязи между военными, гражданскими, международными и неправительственными организациями.

В ходе учений были изучены методы медицинского обеспечения, подготовки к последствиям применения химических, биологических, радиологических, ядерных (ХБРЯ) и взрывных устройств, использованию средств современной технологической поддержки и другие вопросы.