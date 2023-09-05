О нас

Представитель президента в НАР посетил командный пункт и штаб Отдельной общевойсковой армии

Представитель президента в НАР посетил командный пункт и штаб Отдельной общевойсковой армии Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли 5 сентября посетил командный пункт Отдельной общевойсковой армии.
Армия
5 сентября 2023 г. 13:59
Представитель президента в НАР посетил командный пункт и штаб Отдельной общевойсковой армии

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли 5 сентября посетил командный пункт Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в центре боевого управления командного пункта Ф.Наджафли проинформировали о ходе боевой подготовки и учений, а также о текущей ситуации на линии соприкосновения с подразделениями ВС Армении.

Затем полномочный представитель президента посетил штаб Отдельной общевойсковой армии и ознакомился с созданными здесь условиями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Əlahiddə Ümumqoşun Orduda olub

Самое читаемое

Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Мировые цены на нефть показали слабую динамику
Мировые цены на нефть показали слабую динамику
5 сентября 2023 г. 09:04
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
29 августа 2023 г. 15:03
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
30 августа 2023 г. 11:55
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi