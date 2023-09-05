Представитель президента в НАР посетил командный пункт и штаб Отдельной общевойсковой армии

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли 5 сентября посетил командный пункт Отдельной общевойсковой армии.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли 5 сентября посетил командный пункт Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в центре боевого управления командного пункта Ф.Наджафли проинформировали о ходе боевой подготовки и учений, а также о текущей ситуации на линии соприкосновения с подразделениями ВС Армении.

Затем полномочный представитель президента посетил штаб Отдельной общевойсковой армии и ознакомился с созданными здесь условиями.