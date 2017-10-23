Представитель ЕС: Мы являемся сторонниками скорейшего и мирного решения конфликта и продолжения переговоров в этом направлении

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане послом Кестутисом Янкаускасом.

Как сообщили Report в министерстве обороны, поздравив посла с началом деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в развитии связей между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся текущей ситуации в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Проинформировав гостя о продолжающейся на протяжении более 20-ти лет оккупации Арменией признанных международным сообществом территорий Азербайджана, в результате которой более одного миллиона людей стали вынужденными переселенцами, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что противник по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Министр обороны подчеркнул, что из-за угроз жизни мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций вооруженных сил Армении, оптимальным путем решения конфликта является безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

Посол К.Янкаускас, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз является сторонником скорейшего и мирного решения конфликта и продолжения переговоров в этом направлении для обеспечения стабильности в регионе.

На встрече состоялся также обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе и других вопросах, представляющих взаимный интерес.