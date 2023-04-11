Председатель ANAMA назвал площадь разминированных территорий

На сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено до 75 000 гектаров земель. В результате операций по разминированию было обнаружено и уничтожено более 85 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено до 75 000 гектаров земель. В результате операций по разминированию обнаружено и уничтожено более 85 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Отвечая на вопросы журналистов после акции по посадке деревьев в Агдаме 11 апреля, глава агентства отметил, что строительные работы в Агдамском районе продолжаются быстрыми темпами: "Разминирование важно для дальнейшего ускорения работ. Разминирование в Агдамском районе продолжается. В общей сложности в течение двух лет здесь будет очищено более 18 000 гектаров земель".

Сулейманов сообщил, что территория в Агдаме, на которой сегодня проходила акция по посадке деревьев, ранее была заминирована.