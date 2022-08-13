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Предотвращена контрабанда более 16 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда более 16 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан 12 августа около 14:30 на служебной территории заставы пограничного отряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) вблизи села Чахырлы Имишлинского района пограннаряд заметил признаки нарушения государственной границы Азербайджана
Армия
13 августа 2022 г. 12:22
Предотвращена контрабанда более 16 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

12 августа около 14:30 на служебной территории заставы пограничного отряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) вблизи села Чахырлы Имишлинского района пограннаряд заметил признаки нарушения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Погранзастава была поднята по команде, территория перекрыта.

При осмотре и оперативных мероприятиях близ линии государственной границы были обнаружены 8 пакетов, в которых находились в целом 16 кг 675 гр наркотиков (3 кг 1780 гр опиума, 13 кг 505 гр марихуаны).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana 16 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

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