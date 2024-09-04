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Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу.
Армия
4 сентября 2024 г. 20:42
Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что 4 сентября около 19:35 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijani Army positions in Nakhchivan subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ordusunun Naxçıvan istiqamətindəki mövqeləri atəşə tutulub

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