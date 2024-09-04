Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сообщается, что 4 сентября около 19:35 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.