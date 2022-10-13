Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

13 октября с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Истису Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии

13 октября с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Истису Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы и Истису Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.