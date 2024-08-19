ВС Армении вновь подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кяльбаджаре

ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"18 августа примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.