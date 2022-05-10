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Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу Вечером 9 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пу
Армия
10 мая 2022 г. 09:26
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Вечером 9 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Наши подразделения приняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqeləri atəşə tutulub

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