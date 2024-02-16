Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

16 февраля в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пунка Тезекенд Дашкесанского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.