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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Армия
16 февраля 2024 г. 14:23
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

16 февраля в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пунка Тезекенд Дашкесанского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini iriçaplı silahlardan atəşə tutub

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