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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу 10-04
Армия
12 марта 2022 г. 10:10
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

11 марта с 17:00 до 21:00 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были незамедлительно приняты адекватные ответные меры. Под прицелом находились исключительно боевые позиции членов незаконного вооруженного формирования.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Positions of Azerbaijani Army subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu qanunsuz erməni silahlılarının döyüş mövqelərini məhv edib

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