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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу 12 марта с 18:15 до 02:20 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском
Армия
13 марта 2022 г. 10:00
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

12 марта с 18:15 до 02:20 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Ходжавендском и Тертерском направлениях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - отмечают в ведомстве.

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Версия на английском языке Ministry: Positions of Azerbaijani Army subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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