Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военных в Лачыне
Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военных в ЛачынеПосольство США в Азербайджане выразило соболезнования касательно гибели азербайджанских военнослужащих в Лачыне.
Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военнослужащих в Лачыне.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети "Х".
"Посольство США выражает самые искренние соболезнования близким, друзьям и сослуживцам, которые скорбят о трагической кончине на этой неделе четырех азербайджанских военнослужащих, находившихся не при исполнении служебных обязанностей", - говорится в публикации.