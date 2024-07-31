Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военных в Лачыне

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования касательно гибели азербайджанских военнослужащих в Лачыне.

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со смертью азербайджанских военнослужащих в Лачыне.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Посольство США выражает самые искренние соболезнования близким, друзьям и сослуживцам, которые скорбят о трагической кончине на этой неделе четырех азербайджанских военнослужащих, находившихся не при исполнении служебных обязанностей", - говорится в публикации.

30 июля в Лачыне скончались четверо военнослужащих азербайджанской армии, предположительно от отравления при купании в термальном источнике с содержанием сероводорода.