После Второй Карабахской войны численность сил спецназа увеличилась вдвое

После Второй Карабахской войны численность сил спецназа увеличилась вдвое.

После Второй Карабахской войны численность сил спецназа увеличилась вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Теперь и отбор стал жестче и интерес больше, количество обращений достаточно велико. Морально-психологические качества, физическая подготовка, профессионализм и, самое главное, любовь к Родине - главные условия этого выбора", — сказал глава государства.