После Второй Карабахской войны численность сил спецназа увеличилась вдвое.
Как сообщает Report, об этом заявил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.
"Теперь и отбор стал жестче и интерес больше, количество обращений достаточно велико. Морально-психологические качества, физическая подготовка, профессионализм и, самое главное, любовь к Родине - главные условия этого выбора", — сказал глава государства.