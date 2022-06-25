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Помощник президента: Укрепление и восстановление границ продолжается полным ходом

Помощник президента: Укрепление и восстановление границ продолжается полным ходом "Как известно, уже работают рабочие группы по делимитации, проходят встречи, и, несмотря на все это, работа по укреплению и восстановлению наших границ продолжается полным ходом".
Армия
25 июня 2022 г. 18:42
Помощник президента: Укрепление и восстановление границ продолжается полным ходом

"Как известно, уже работают рабочие группы по делимитации, проходят встречи, и, несмотря на все это, работа по укреплению и восстановлению наших границ продолжается полным ходом".

Как сообщает Report, об этом в интервью REALTV.AZ заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"К сожалению, реальность двойных стандартов в мире сохраняется и сегодня. Тот факт, что ряд политических кругов закрывает глаза на провокационные действия Армении и даже поддерживает ее, нарушает принятые ими правовые принципы. Однако Азербайджан является независимым государством, и любой шаг, предпринятый против его интересов, решительно пресекается и будет пресекаться впредь", - сказал помощник президента Азербайджана.

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